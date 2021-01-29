РИАМО - 29 янв. В МВД РФ поступила информация о том, что организаторы несанкционированных акций, которые планируют провести 31 января, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка и дискредитация властных структур», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что правоохранители будут предпринимать необходимые меры, чтобы поддерживать общественный порядок на несанкционированных акциях. При этом граждан предупреждают, что применение насилия в отношении сотрудников органов, а также невыполнение их законных требований будут пресекаться.

«Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством», - добавила Волк.

В МВД призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях, так как возрастает риск провокаций со стороны организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка. В результате таких действий может возникнуть угроза личной безопасности рядовых участников акций.

Также рекомендуется предостеречь от участия в протестах несовершеннолетних детей, родственников и знакомых. Кроме того, в МВД напомнили о действии в регионах ограничительных мер по коронавирусу, в том числе касающихся проведения публичных мероприятий.

«В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев – уголовную ответственность», - заключила Волк.