РИАМО - 29 янв. С 10 по 14 февраля на выставочной площадке «Гостиный двор» в Москве пройдет III Всероссийская выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров «РусАртСтиль», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Это культурное мероприятие станет масштабным арт-событием, популяризирующим как традиционные аутентичные изделия народных художественных промыслов и ремесел, так и современные авторские работы молодых и талантливых мастеров со всей России.

«Проект проходит при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, межрегиональной общественной организации «Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства», ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и Традиции», ассоциации организаций и ремесленников «Гильдия декоративно-прикладного и народного творчества», - говорится в сообщении.

Что можно будет увидеть на выставке

пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» 1 из 6

Партнер выставки - Международная ассоциация фондов мира. Участниками выставки станут более 450 предприятий, объединений, творческих союзов, а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из 40 регионов России по таким направлениям, как авторская керамика и фарфор, лаковая миниатюра, эмальерное искусство, художественная обработка стекла, металла, камня. Еще резьба по дереву и кости, кружевоплетение и вышивка, живопись, ювелирные изделия, предметы интерьера и декора, авторская, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары.

Предприятия народных промыслов, мастера, художники, дизайнеры представят свои лучшие произведения и новые коллекции, которые можно будет не только увидеть, но и приобрести.

Мастера по художественной обработке стекла объединятся в специализированном коллективном проекте «Про стекло» и порадуют гостей выставки необычными авторскими подарками. Модельеры и дизайнеры презентуют новые коллекции авторской одежды и аксессуаров с использованием национальных мотивов.

Известный российский художник Владимир Пронин, являющийся ярким представителем нового русского авангарда и основателем «орнаментального неосимволизма», познакомит с уникальной экспозицией «Новые краски России».

«Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» представит экспозицию своих работ, включая современные боярские костюмы XXI века, в том числе, костюма «Красная Москва», в декоре которого использована вышивка золотом, камнями.

Деловая программа и другие мероприятия

пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» 1 из 4

В рамках деловых мероприятий выставки пройдет практический тренинг «Как наладить торговлю изделиями НХП и ремесел на ведущих российских и зарубежных маркетплейсах», а также творческие встречи и презентации.

Впервые в рамках выставки пройдет праздник моды, дизайна и ремесел единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства «Этноподиум» от Евразийской ассоциации этнодизайнеров и Ассоциации модельеров России. В нем примут участие яркие и уже заявившие о себе в Европе дизайнеры из Республики Саха (Якутия), Татарстана, Алтая, Крыма, Башкортостана, Брянской и Иркутской областей, Москвы, а также дизайнеры стран СНГ: Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Монголии.

Показы мод и фотозоны

пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» 1 из 4

Посетители увидят новые и оригинальные коллекции (около 30 показов), а также гала-показ финалистов конкурса, поучаствуют в мастер-классах от профессиональных дизайнеров.

Каждый день проекта «РусАртСтиль» будет наполнен открытиями. Пройдет гала-показ Magic Fashion Show, включающий коллекцию «Холодное лето России» и сказочное шоу.

Также посетителей ждет креативная фотозона.

пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» пресс-служба выставки-ярмарки «РусАртСтиль» 1 из 2

Проект «РусАртСтиль» пройдет в рамках художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», цель которой — показать Россию как страну возможностей, хранящую традиции культуры своего многонационального народа.

Гостей ждут презентации проектов Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства, посвященных 300-летию Российской империи, документально-художественный проект «Триумф российской художественной промышленности и ювелирных фирм на всероссийских и всемирных выставках XIX - начала ХХ веков», проект с Торжокскими золотошвейными мастерскими «Кокошник – национальный символ России», презентация фотопроекта одного из лучших фотографов России Андрея Бронникова, показывающего уникальную красоту природы России, православная экспозиция, посвященная 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, выставка «Штрихи Победы в лицах», фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна».