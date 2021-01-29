РИАМО - 29 янв. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) выполнили более 160 заявок за два месяца своей работы на базе городского транспорта, сообщила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.



«Мы сопровождаем наших пассажиров по заказу совершенно бесплатно. В этом году мы с гордостью заявляем, что запустили этот сервис и на базе городского транспорта. Мы четыре маршрута уже откатали. Более 160 заявок мы за два месяца выполнили», - сказала Темникова в интервью телеканала «Москва 24».



Она отметила, что в 2021 году планируется расширить число маршрутов.



В Московском метрополитене с 2015 года для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы оказывают услуги по максимально безопасному и комфортному передвижению по подземке для маломобильных категорий граждан.

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