РИАМО - 29 янв. В Московском метрополитене обновят навигацию и поменяют формат голосовых сообщений, сообщила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Сейчас мы делаем обновленную навигационную полосу, которая будет показывать маршрут с конкретными остановками. То есть ориентироваться будет легче, это означает, что информации будет меньше и она будет более конкретна», - сказала Темникова в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, кроме новой навигационной полосы, изменится формат голосовых объявлений.

«Разница будет в том, что они будут записываться одним голосом. Они будут максимально стандартизированы, и мы, конечно, сократим набор самих фраз, самих слов. То есть будет даваться более четкая информация и только то, что нужно», - заключила она.

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