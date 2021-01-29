РИАМО – 29 янв. Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что Василий Лановой хотел провести концерт к юбилею фильма «Офицеры», сообщает Газета.ru.

«Мы должны были встретиться 16 февраля. Он был любим и востребован, он до конца был в строю, работал и радовал нас! Артист, человек и гражданин своей страны — Василий Семенович Лановой», – написала Стриженова на своей странице в Instagram.

Несколько недель назад Василий Лановой попал в больницу с Covid-19. Актер умер в 28 января в возрасте 87 лет.

Похороны народного артиста СССР состоятся 1 февраля.​