РИАМО - 29 янв. Центральная пригородная пассажирская компания открыла кафедру «Эксплуатация подвижного состава железных дорог» в столичном ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта», говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Компания постоянно расширяет число образовательных партнеров. С колледжем железнодорожного и городского транспорта мы начали сотрудничество еще в 2018 году», – сказал исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

Он добавил, что базовая кафедра даст компании возможность участвовать во всех этапах обучения, а также поощрять лучших студентов и помогать им развиваться профессионально на предприятии, где они будут реализовывать свой потенциал.

Таким образом, представители ЦППК станут участниками разработки учебных планов, семинаров, других видов занятий и материалов. Студентам кафедры будет доступна практика в самой компании.

Соглашение о создании кафедры было подписано Коневым и директором КЖГТ Дмитрием Выдриным. Учащиеся смогут обучиться специальностям «Машинист локомотива» и «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».

134 человека, 43 из которых приняли на должность «Помощник машиниста электропоезда», прошли практику в компании с 2018 года.

С 2019 года в рамках договора на оказание услуг с КЖГТ по обучению работников ЦППК 130 сотрудникам присвоили профессию «Машинист электропоезда». 200 машинистов повысили класс квалификации.

По итогам экзаменов, которые провели представителями Ространснадзора на территории колледжа в прошлом, 105 работников ЦППК получили права управления моторвагонным подвижным составом.

По планам в текущем году производственную практику в ЦППК пройдут 448 слушателей колледжа. 136 работников предприятия обучатся профессии «Машинист электропоезда».