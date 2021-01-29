РИАМО – 29 янв. Руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд спрогнозировал сильный снегопад, который накроет Москву уже 31 января, количество снега может значительно увеличиться, сообщает «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что в 30 и 31 января ночная температура составит от -5 до -3 градусов, а дневная – от -2 до -3.

«По его словам, температура воздуха в Москве будет на семь градусов выше климатической нормы, «будет такая теплая зима», – говорится в сообщении.

Руководитель Гидрометцентра РФ отметил, что за выходные высота снега в мегаполисе увеличится на 7-12 сантиметров. А заметный снег накроет город 31 января .

Ранее Гидрометцентр России опубликовал информацию о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области ​до 1:00 31 января из-за гололедицы.​

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