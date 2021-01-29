РИАМО – 29 янв. «Пятёрочка» и Макдоналдс объявили об открытии первого ресторана быстрого питания на территории магазина торговой сети, совместный проект уже принимает первых гостей в Москве по адресу: Волоцкой переулок, дом 9​.

Проект объединил в себе несколько вариантов посещения – гости могут посетить ресторан с улицы, зайти непосредственно из торгового зала «Пятёрочки», а также сделать заказ в МакАвто, не выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку.

«Новый Макдоналдс площадью более 220 квадратных метров оборудован стандартной кухней с системой «Made For You», которая позволяет готовить свежие продукты непосредственно под заказ в доставку, навынос или для питания за столиком в торговом зале. Кроме того, гости смогут заказать напитки и десерты из ассортимента МакКафе. В этом Макдоналдсе работает более 70 человек», — говорится в сообщении.

Пресс-служба X5 Retail Group

Обе компании соблюдают высочайшие стандарты качества и безопасности: все сотрудники работают в масках и перчатках, все поверхности регулярно дезинфицируются, сотрудники измеряют температуру каждые 4 часа, на кухне круглосуточно работают бактерицидные лампы.

«Мы стремимся дать нашим гостям все, что им нужно, и даже немного больше. Партнёрство с самой популярной в России, по данным «Ромир», сетью – Макдоналдс – позволит сделать «Пятёрочку» центром притяжения района, особенно для молодежи, и откроет дополнительные возможности получить в одном месте сразу несколько услуг – купить продукты и необходимые товары домой и перекусить в Макдоналдсе», - комментирует генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

Старший вице-президент по развитию, IT и франчайзингу Макдоналдс в России Карина Погосова отметила, что Макдоналдс работает с лидерами российского рынка в разных секторах, и сотрудничество с «Пятёрочкой», крупнейшей российской сетью продуктовых магазинов формата «у дома», - это еще один важный шаг развития сети ресторанов.

«Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы совместно с партнерами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы», - подчеркнула Погосова.

Макдоналдс в «Пятёрочке» стал третьим открытием в рамках сотрудничества с X5 Retail Group. В прошлом году компании запустили предприятия быстрого питания в супермаркетах «Перекрёсток» в Химках и Домодедове.