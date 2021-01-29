РИАМО - 29 янв. На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена движение поездов вновь осуществляется в соответствии с графиком, ранее там были задержки из-за инцидента на станции «Сухаревская», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Ранее из-за человека на пути станции «Сухаревская» машинист одного из составов применил экстренное торможение», - говорится в сообщении.

Упавшего на пути пассажира оперативно подняли на платформу.