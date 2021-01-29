РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В мобильном пункте вакцинации от Covid‑19 в гипермаркете «Глобус» за два дня привились более 100 человек, основной поток желающих ожидают на выходных 30 и 31 января, сообщил заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Первый в округе мобильный пункт вакцинации открылся в гипермаркете «Глобус» 27 января. Для удобства жителей в нем можно сделать прививку без предварительной записи. Вакцинация проходит в два этапа. Если первая прививка сделана в торговом центре, то через 21 день второй компонент можно получить там же или в поликлинике по месту прикрепления.

«За два дня там привились более 100 человек. Вакцинация будет проходить в выходные дни в основной пик посещения магазинов. В эти выходные в гипермаркете «Глобус» можно будет сделать прививку с 11:00 до 18:00», - сказал Скобенников.

Он отметил, что на следующей неделе продолжит работу открывшийся в пятницу пункт в ТЦ «Остров Сокровищ». Планируют открыть новые мобильные пункты в супермаркет «Атак» и «Кварц», в МФЦ округа. Подключить Подольскую городскую больницу №2 на улице Батырева, 7, а также Климовскую центральную больницу на Больничном проезде.

«С начала кампании по вакцинации привились российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») 2,7 тысячи подольчан. Привиться от коронавирусной инфекции может любой желающий, для этого необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также каждому сделавшему прививку выдадут сертификат, а перед и после вакцинации самочувствие пациента проконтролирует медицинский работник», - добавил Скобенников.

Все пункты соответствуют необходимым стандартам Роспотребнадзора. В них завезли оборудование для хранения вакцины с соблюдением температурного режима. Перед вакцинацией врач беседует с пациентом, выясняет есть ли хронические заболевания, аллергия, измеряет температуру. Среди противопоказаний – онкологические, хронические заболевания, беременность, ОРВИ.

Сделать прививку также можно Подольской районной больнице в Кузнечиках, взрослой поликлинике № 1, Подольской городской клинической больнице № 3, Климовской горбольнице № 2. Записаться через портал государственных услуг Московской области, единый региональный колл-центр: 8(800) 550-50-30, по телефону 122 – выбрать «прививка от Covid-19» или прийти в выбранный пункт вакцинации лично. Также записаться на вакцинацию можно в МФЦ.

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