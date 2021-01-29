РИАМО - 29 янв. В ближайшее время в РФ могут появиться специальные тесты для выявления «британского» штамма коронавируса, медицинские организации начнут их закупку, передает Федеральное агентство новостей.
«Британские врачи выявили новый штамм коронавируса осенью 2020 года. Мутация сделала SARS-CoV-2 на 70% заразнее уже известных разновидностей заболевания», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день нет точных данных о патогенности нового штамма. Также не подтверждены сведения о высоком риске смертности от этой разновидности заболевания.
Из-за появления мутации многие страны закрыли границы с Великобританией. Несколько случаев инфицирования «британским» зарегистрировали и в России.
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Текстовая трансляция
29 ЯНВАРЯ
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