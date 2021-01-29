РИАМО – 29 янв. В феврале текущего года в центре Гамалеи начнут выпускать однокомпонентную вакцину от Covid-19 – «Спутник Лайт», сообщает Федеральное агентство новостей.
«Научный российский центр Гамалеи готовится выпустить вторую вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник Лайт» будет проходить клинические испытания до конца 2021 года», – говорится в сообщении.
«Спутник Лайт» хорош тем, что антитела к коронавирусной инфекции будут вырабатываться уже после первого укола. Это является его преимуществом перед вакциной «Спутник V».
Работники Центра имени Гамалеи стали первыми в создании вакцины от коронавируса. Так, их разработку «Спутник V» зарегистрировали в министерстве здравоохранения России уже 11 августа прошлого года.
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29 ЯНВАРЯ
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