РИАМО – 29 янв. В феврале текущего года в центре Гамалеи начнут выпускать однокомпонентную вакцину от Covid-19 – «Спутник Лайт», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Научный российский центр Гамалеи готовится выпустить вторую вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник Лайт» будет проходить клинические испытания до конца 2021 года», – говорится в сообщении.

«Спутник Лайт» хорош тем, что антитела к коронавирусной инфекции будут вырабатываться уже после первого укола. Это является его преимуществом перед вакциной «Спутник V».

Работники Центра имени Гамалеи стали первыми в создании вакцины от коронавируса. Так, их разработку «Спутник V» зарегистрировали в министерстве здравоохранения России уже 11 августа прошлого года.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ЯНВАРЯ

- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:

- В ближайшее время в РФ могут появиться специальные тесты для выявления «британского» штамма коронавируса. Медицинские организации начнут их закупку.

- В феврале текущего года в центре Гамалеи начнут выпускать однокомпонентную вакцину от Covid-19 – «Спутник Лайт».

- Мурашко предложил госпитализировать всех пожилых россиян с Covid‑19. При возникновении любых симптомов ОРВИ граждан всех возрастов просят оставаться дома и вызвать врача.

- Глава Минздрава РФ рассказал, когда настанет переломный момент в борьбе с Covid:

«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.

- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19: