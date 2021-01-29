РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. В Музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы возобновилось проведение экскурсий и мастер-классов для детей и взрослых, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Рады сообщить, что Музейно-выставочный комплекс снова проводит познавательные экскурсии и интересные мастер-классы для детей и взрослых. В пятницу для школьников Люберец организовали экскурсию и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Дети вместе с опытным мастером изготовили сувениры в технике декупаж и поучаствовали в интересной экскурсии об истории новогодних украшений», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все мероприятия Музейно-выставочного комплекса проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.