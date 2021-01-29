РИАМО - 29 янв. Сотрудники службы безопасности столичного метрополитена в 2020 году провели дополнительный досмотр более 145 миллионов пассажиров, при них было найдено почти 300 тысяч опасных предметов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы подземки.

«За прошлый год у пассажиров нашли почти 300 тысяч опасных предметов - колюще-режущие предметы, запрещенные вещества и прочее. Всего дополнительный досмотр в 2020 году прошли более 145 миллионов человек, проверено больше 70 миллионов единиц багажа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что досмотр в метро — обычная практика, его проходят все, идя сквозь рамки на входе в вестибюле. Если они срабатывают, пассажиров могут попросить показать содержимое багажа.

Такие проверки длятся совсем недолго, но помогают предотвратить опасные ситуации и сделать ваши поездки безопаснее.

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