РИАМО - 29 янв. На фоне призывов к участию в несанкционированных акциях, распространяемых в Сети, Генеральная прокуратура РФ напомнила о возможных юридических последствиях участия в подобных мероприятиях, передает Федеральное агентство новостей.

Нарушителям закона может грозить уголовная ответственность. Так, действия во время акций могут квалифицировать по статье о массовых беспорядках. Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Чтобы избежать возможных негативных последствий, прокуроры потребовали ограничить доступ к интернет-ресурсам, где провокаторы распространяют сообщения с призывами выйти на несогласованные акции протеста», - говорится в сообщении.

По последним данным, столичные суды арестовали 154 человека, которые принимали участие в несанкционированной акции в центре города 23 января, еще 354 человека оштрафованы.