РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Полицейские Балашихи задержали сотрудника магазина, подозреваемого в присвоении денежных средств из кассы на сумму более 18 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городского округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от представителя магазина, расположенного на Проспекте Ленина, о хищении денежных средств из кассы. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 23-летний местный житель, который воспользовавшись служебным положением, присвоил себе денежные средства», – говорится в сообщении.

Дознавателем отделения дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.