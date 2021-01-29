РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Первый открытый концерт проведут для жителей Балашихи в культурно-досуговом центре «Северный» 30 января после капитального ремонта, начало мероприятия в 12:00, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов Балашихи Светланой Танановой, Вячеславом Крыловым и Евгением Николаевым с рабочим визитом посетили КДЦ «Северный», который открылся после комплексного капремонта. Исполняющий обязанности МБУК КДЦ «Заря» Юрий Ильин показал депутатам балетные классы, концертный зал и фойе Дома офицеров.

«30 января в 12:00 состоится первый праздничный концерт для жителей, посвященный открытию ДЦ «Северный» после комплексного капитального ремонта», - сказал Ефимов.

По словам Ильина, он пройдет с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса. Артисты уже готовятся к выступлению на новой сцене, в новом зале, с новым звуком.

Областной депутат отметил, что в текущем году планируют начать работы по ремонту КДЦ «Заря», а значит, коллективам, которые в нем занимаются, также нужна площадка.

«Предлагаю на время ремонта КДЦ разместить кружковые объединения и ветеранскую организацию «Зари» на ваших площадях, конечно, с учетом их мнения. Важно, чтобы ребята могли продолжать заниматься, а Дом офицеров «Северный» был загружен», - подчеркнул Ефимов.

В ходе осмотра помещений библиотеки депутаты поинтересовались о планах ее развития.

Ильин сообщил, что концепция библиотеки в «Северном» сейчас прорабатывается. Что точно будет сделано в ближайшее время – это обновлены фонды и списаны ветхие издания, которые не представляют ценности.

Он поблагодарил депутатов за внимание и участие в развитии ДЦ «Северный» и пригласил их на торжественный концерт 30 января.