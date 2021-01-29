РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 янв. В подмосковных Котельниках осудили вопросы ЖКХ с жителями на обходе дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин вместе с жителями совершил обход дворовых территорий улицы Новой. Такие встречи в режиме диалога с жителями дают возможность изнутри узнать о самых важных вопросах, понять на какие моменты нужно обратить особенное внимание.

«Большинство вопросов касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Жители сообщили о допущенных недочетах при ремонте подъезда и необходимости закрыть подвальное помещение, так как это является небезопасным. Также существует задержка с вывозом мусора из баков с чистыми отходами региональным оператором. Эти вопросы Жигалкин пообещал решить в ближайшее время», - говорится в сообщении.