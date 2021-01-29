РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. В городском округе Мытищи в пятницу состоялось первенство АО «Водоканал-Мытищи» по лыжным гонкам, в котором приняло участие около 40 сотрудников предприятия, сообщается на сайте администрации горокруга.

Состязались мужчины и женщины, молодые и пожилые работники. К лыжной гонке присоединился и генеральный директор «Водоканала» Сергей Кремешков.

«Люди, которые активно занимаются спортом, часто бывают на свежем воздухе, зарабатывают себе иммунитет, и никакие вирусы им не страшны», – сказал Кремешков.

Женщины должны были преодолеть 1 километр, проехав два круга по трассе, расположенной на территории предприятия, мужчины – 1,5 километра. Каждый участник получил персональную накидку для забега с номером и спортивный инвентарь от профсоюзной организации.

«Погода немного подкачала, лыжня оказалась скользкой, но состязания прошли с задором и, самое главное, без травм. По словам Кремешкова, на АО «Водоканал-Мытищи» большое внимание уделяется спорту, среди сотрудников постоянно проводятся соревнования по разным видам спорта, спартакиады и турслеты», - уточняется в материале.