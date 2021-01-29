РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 янв. Депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов отчитался о проделанной в 2020 году работе перед Советом ветеранов городского округа Домодедово, сообщается на странице домодедовского отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году на проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, мною было выделено 200 тысяч рублей», - сказал Крымов.

По его словам, на эти средства для актива Совета ветеранов к 75-й годовщине Победы была организована туристическая поездка в город-герой Волгоград, которая прошла с соблюдением всех необходимых мер по противодействию коронавирусной инфекции. Также в этом году удалось оказать помощь домодедовскому ветерану – несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей Жильцовой Анне Ивановне в ремонте квартиры.

Он также отметил, что важнейшей составляющей депутатской работы является непосредственная работа с избирателями. В 2020 году личные приемы стали проходить дистанционно. Все просьбы жителей были отработаны.

«Наиболее значимые наказы, затрагивающие интересы многих людей и требующие существенных средств, были включены в закон «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально культурной сферы…», ежегодно принимаемый Московской областной думой, а также впервые в 2020-м году в рамках программы инициативного бюджетирования», - добавил депутат.

Крымов также ежегодно помогает обновлять оборудование в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения. В частности, для Домодедовского общества слепых были закуплены средства технической реабилитации, в которых нуждались люди с ограниченными возможностями здоровья.