РИАМО - 29 янв. Вечером пятницы загруженность дорог Москвы достигла 7 из 10 возможных баллов, автомобильные заторы наблюдаются в центре города, на Третьем транспортом кольце, а также на МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные пробки образовались на улицах Новый Арбат, Валовая, Тверская, Марксистская, Большая Грузинская, Новая Башиловка и других.

Серьезные проблемы с движением наблюдаются на северо-западе, юго-западе, северо-востоке, северо-западе Москвы, а также на Садовом кольце.

Пик пришелся на центр мегаполиса. Ожидается, что загруженность городских дорог должна снизиться до пяти баллов к 20:00. В 21:00 пробки составят три балла.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендовал водителям не выезжать в сторону области в час пик.