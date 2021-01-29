РИАМО - 29 янв. Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения двум участникам несанкционированной акции в Москве 23 января, оба заключены под стражу, сообщила в пятницу РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, 23 января женщина <...> нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища», - сказала Иванова.

36-летняя подозреваемая, которая принимала участие в несанкционированной акции недалеко от Пушкинской площади, во время допроса признала свою вину.

Также 23 января в районе Пушкинской площади уроженец Псковской области применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии. Подозреваемый бросил специальное ограждение в сторону правоохранителя.

Обоих подозреваемых арестовали. Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».