РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В Подольске в торговом центре «Остров Сокровищ» в пятницу открылся второй мобильный пункт вакцинации от Covid-19, в нем без предварительной записи сделали прививки 10 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» заведующая отделением медицинской профилактики Подольской районной больницы Евгения Даниличева.

Ранее в Подольске в гипермаркете «Глобус» начал работать первый мобильный пункт вакцинации от Covid-19. Привиться в мобильных пунктах может любой желающий старше 18 лет без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. В пунктах работают врачи-терапевты и медсестры. Второй мобильный пункт вакцинации от Covid-19 открылся в пятницу в 15:00 в торговом центре «Остров Сокровищ». В нем делали прививки медики Подольской районной больницы.

«Всего с 15:00 до 18:00 от Covid‑19 в ТЦ «Остров Сокровищ» вакцинировались 10 человек. На выходных наш пункт в торговом центре работать не будет. Часы работы наследующей неделе сообщим дополнительно», - сказала Даниличева.

По словам заместителя главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александра Скобенникова, на выходных 30 и 31 января желающие смогут сделать прививки от Covid‑19 в ГМ «Глобус» в микрорайоне Климовск.

Через 21 день вакцинировавшимся нужно будет прийти на прививку вторым компонентом вакцины. Данные о вакцинации позже поступят на портал госуслуг, там же можно будет скачать сертификат вакцинированного с QR-кодом.

Прививки делают вакцинами «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и «Вектор», которую рекомендуют людям с определенными хроническими заболеваниями. Врач на месте определяет, какую делать, показания и противопоказания. Прививку не делают при острых респираторных заболеваниях и при обострении хронических.

Ранее в округе открыли пункты вакцинации в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2.​ Записаться на прививку можно по единому телефону 122, или позвонив на горячую линию по коронавирусу в Подмосковье 8 (800) 550-50-30, а также через портал государственных услуг Московской области или лично в регистратуре медучреждения. Вакцинация бесплатна.

Текстовая трансляция

29 ЯНВАРЯ

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