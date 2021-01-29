РИАМО - 29 янв. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух фигурантов, по чьей вине погибли трое рабочих на автозаправочной станции во время взрыва при реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Перед судом предстанут главный инженер и собственник АЗС, а также гендиректор подрядной организации.

«По данным следствия, 20 мая 2019 года в результате преступной небрежности обвиняемых, выразившейся в не создании ими условий для безопасного выполнения работ по реконструкции автозаправочной станции в городе Серпухове, произошел взрыв топливной емкости (резервуара) для хранения бензина», – говорится в сообщении.

Произошедшее привело к гибели двух разнорабочих и сотрудника подрядной организации, а также к травмам работника, который выполнял спецработы.

Эксперты установили, что к взрыву привело образовавшаяся в резервуаре взрывоопасная смесь паров бензина с воздухом и их воспламенение.

В настоящее время дело с обвинительным заключением утверждено и направлено в суд.

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