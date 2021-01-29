РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. Молодежь городского округа Мытищи побывала на показе военной драмы «Зоя», сообщается на сайте администрации горокруга.

Организация просмотров кинопремьер, направленных на патриотические воспитание молодежи – членов «Молодой Гвардии Единой России», Молодежного парламента, Молодежного совета при главе городского округа, волонтеров – стала для местного отделения партии «Единая Россия» доброй традицией.

«Все фильмы, которые мы посмотрели, сняты про героические поступки конкретных людей, которые совершали свои подвиги на территории Московской области. А фильм «Зоя» должен быть близок всем мытищинцам. В нашем городе есть улица Веры Волошиной, которая совершила такой же подвиг. Только звание Героя России получила уже в современности», - сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.

За последнее время молодые мытищинцы посмотрели такие военные драмы, как «28 панфиловцев», «Подольские курсанты», «Ржев». Премьера фильма «Зоя» никого не оставила равнодушным.

«Никто не сможет опорочить историю нашего государства, историю Великой Отечественной войны. Такие фильмы нужны, чтобы мы не только не забывали, но и ощущали, что было на самом деле, ради истории, ради памяти, ради того, чтобы мы старались быть не хуже таких героев», – отметил руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов округа Михаил Мурзаков.

Кинолента рассказывает о событиях осени 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская ушла добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором она находилась, попал в засаду. Девушку схватили немцы при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели – она ничего не сказала, фашисты не смогли узнать даже ее настоящего имени. Жертва Зои не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.