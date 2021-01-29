РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 янв. Из сейфа жителя Королева украли 760 тысяч рублей, подозреваемого задержали полицейские, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по Королеву поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что знакомый похитил денежные средства из сейфа, расположенного в квартире одного из домов на улице Школьная.

«Сумма материального ущерба составила 760 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний житель города Ивантеевка», - сказала Еруновская.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.