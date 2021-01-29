РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 янв. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков на церемонии подведения итогов конкурса «Педагог года» вручил награды учителям Дзержинского за гармоничное развитие личности и популяризацию физической культуры и спорта в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта.

«Мероприятие уже давно стало традиционным, оно проводится в городском округе на протяжении 24 лет. Педагоги - это мудрые люди, которым всегда хочется говорить спасибо, за то, что они на протяжении 11 лет всегда стоят рядом с нашими детьми, ведут их по жизни», - сказал Терюшков.

Проведение конкурса педагогического мастерства способствует развитию новаторства и творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта, а также повышению престижа труда учителей.

Участниками конкурса становятся воспитатели и учителя со стажем педагогической работы не менее 3 лет. В этом году за победу боролись 15 педагогов, среди которых учителя русского языка и литературы, английского языка, биологии, математики и информатики, учителя начальных классов, учитель–логопед и воспитатели.

«Ежедневно педагоги проделывают большую работу, занимаются обучением и воспитанием детей. Особенно в наше непростое время, когда в мае-апреле мы научились жить по-новому в условиях пандемии. Нужно было переходить на новые форматы работы. Каждый совершил подвиг, это дорогого стоит», - отметил Терюшков.

Для педагогов провели различные испытания: «Учебное занятие», «Внеурочное мероприятие», «Мастер–класс». Конкурсные испытания для участников–воспитателей включали: «Представление опыта работы», «Педагогическое мероприятие» и «Мастер–класс». По итогам проведения конкурса определились победители: Марина Ебаева стала «Воспитателем года», а педагог лицея №6 Ольга Елисеева стала «Учителем года».

«Развитию сферы образования уделяется большое внимание, строятся новые современные школы. Чтобы научно-технический прогресс и знания наших педагогов стояли у истоков воспитания будущих поколений. От того, насколько качественно мы подготовим ребят ко взрослой жизни, зависит их уровень грамотности и профессионализма в той сфере, которую они выберут», - заключил Терюшков.