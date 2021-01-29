РИАМО - 29 янв. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров совместно с главным врачом Мытищинской городской клинической больницы (МГКБ) Андреем Третьяковым провел встречу в формате видеоконференцсвязи с руководством и представителями промышленных предприятий по теме вакцинации от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На совещании обсудили организацию прививочной кампании против коронавируса. Такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Этой теме мы сейчас уделяем пристальное внимание. Очень многие предприятия откликнулись и проявили заинтересованность в вакцинации своих сотрудников, в том числе: АО «Метровагонмаш», АО «ММЗ», АО «ОКБ КП», ООО «Групп Атлантик Теплолюкс», ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», АО «Водоканал-Мытищи», АО «Мытищинская теплосеть» и другие. Всего около 20 предприятий», – сказал глава округа.

Он добавил, что вакцина «Спутник V» получена, в округе ее достаточно, чтобы все желающие смогли бесплатно вакцинироваться.

«Для нас был и есть главный приоритет – это здоровье населения», – подчеркнул Азаров.

Участники онлайн-встречи обсудили, как можно комфортнее организовать процесс вакцинации. Практика в этом вопросе большая, ежегодно на предприятиях округа организовываются выездные прививочные кабинеты по вакцинации от гриппа. Поэтому на самых крупных предприятиях силами и средствами МГКБ можно привить всех желающих, а остальные предприятия готовы выделить определенное время под вакцинацию коллектива в поликлиниках.

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29 ЯНВАРЯ

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