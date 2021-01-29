РИАМО - 29 янв. В Москве ведется разработка концепции развития пешеходных пространств территории «Большого Сити», в рамках проекта предусмотрено изменение системы съездов с Третьего транспортного кольца, направленное на увеличение площади пешеходных пространств, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Также проектом предусматривается повышение качества городской среды возле «Москва-Сити».

«В рамках концепции рассматривается возможность строительства эстакады с дополнительным съездом с ТТК на 1-й Красногвардейский проезд. Новая эстакада позволит развести общегородские и районные транспортные потоки и разгрузить основные магистрали», – сказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что эстакада увеличит площадь зеленых зон, острая нехватка которых заметна в настоящее время. Кузнецов также отметил, что благоустроенная пристанционная площадь появится перед выходом со станции столичного метрополитена «Международная» и станции МЦК «Деловой центр».

Линейный парк, который проведет жителей и гостей города от площади на южную набережную, к комплексам «Северная башня» и «Нева Тауэрс», объединят с парками «Красная Пресня» и «Красногвардейские пруды» в единый рекреационный комплекс с помощью аллеи вдоль новой эстакады и узких проездов.

Начальник управления перспективных проектов института Генплана Москвы Виталий Лутц подчеркнул, что в числе важнейших предложений, которые предусматривает концепция, является сужение проезжей части Пресненской набережной посредством перераспределения транспортных потоков. Это поспособствует расширению пешеходной части набережной, а также превратит ее в общественное пространство, обладающее значимостью.

Полный провал или «рай эмпатии»: москвичи о «вагонах тишины» на МЦК>>