РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 янв. В Домодедове подвели итоги работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности за 2020 год, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Заседание комиссии состоялось под председательством главы Домодедова Александра Двойных. С докладом об основных вопросах выступил начальник управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Виктор Хаецкий. Одной из основных тем заседания стало обеспечение пожарной безопасности населения округа.

«По итогам обзора антитеррористической комиссии Московской области в 2020 году работа комиссии Домодедова признана удовлетворительной», - говорится в сообщении.

В настоящее время на контроле комиссии находятся мероприятия по водоснабжению и водоотведению, здравоохранению и транспорту в городском округе Домодедово, а также вопрос установки камер видеонаблюдения в подъездах и на прилегающей территории многоквартирных домов.