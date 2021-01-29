РИАМО - 29 янв. В память о Василии Лановом Музей Победы разместит на своем сайте моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!», говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

«Это величайшая, невосполнимая потеря. Василий Семенович – это не только большой друг нашего музея, не только великий артист. Это великая личность, настоящий патриот нашей страны, человек искренних убеждений, любивший свою Родину», – сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Во время спектакля звучат стихотворения Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Михаила Светлова. Василий Лановой также исполняет известные песни о войне, в том числе из легендарного фильма «Офицеры».

Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Лановой заразился коронавирусом в начале года. Его госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко.

Прощание с народным артистом пройдет в театре имени Вахтангова 1 февраля.