РИАМО - 29 янв. Музыкальный критик, член жюри проекта «Суперстар» Сергей Соседов пожелал певцу Дмитрию Маликову в день его рождения здоровья, новых песен и событий, которые могут открыть его с неожиданной стороны, передает Nation News.

В пятницу композитор, пианист, певец Дмитрий Маликов отмечает день рождения. Ему исполнился 51 год.

«Прежде всего, хотел бы пожелать ему сил, здоровья, иммунитета, это главное сейчас для каждого из нас. Вы же видите, что творится вокруг из-за этой пандемии. Хочу пожелать Диме ценить все, что он уже написал, спел, создал как человек. Это не только песни и музыка, это семья и, прежде всего, дети, очаг», - сказал Соседов.

Он отметил, что у Маликова есть много времени для новых проектов. Критик пожелал певцу новых событий, которые раскрывали бы его с новой личностной стороны, придавали новые силы, таланты, способности, навыки, о которых тот даже не подозревал.

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