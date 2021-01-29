РИАМО – 29 янв. Правоохранители задержали таксиста Валерия Евсина, который подозревается в избиение сотрудника ОМОНа в Москве, в настоящее время ему уже избрана мера пресечения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Задержанного участника незаконной акции, которая прошла в столице 23 января, после заседания заключили под стражу. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 28 марта. Такое решение принял Пресненский районный суд», – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник несколько раз ударил сотрудника во время несанкционированной акции. На текущий момент в отношении мужчины, которого задержали на Цветном бульваре, возбуждено уголовного дело.

Также подозреваемого привлекут к административной ответственности. Он выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.