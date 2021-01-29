РИАМО – 29 янв. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал госпитализировать всех пожилых граждан, зараженных коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Лучше госпитализировать раньше, и даже категорию старше 80 лет, ничего страшного при заболевании положить даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжелых», - сказал глава Минздрава РФ.
При возникновении любых симптомов ОРВИ граждан всех возрастов просят оставаться дома и вызвать врача. Общественные места нужно посещать в маске и перчатках.
В настоящий момент по всей стране выявили 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.
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29 ЯНВАРЯ
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