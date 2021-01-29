РИАМО - 29 янв. Полицейские в Москве провели свыше 20 обысков в офисах и по местам проживания тех, кто призывал участвовать в несанкционированной акции 23 января, игнорируя при этом действующие санитарные нормы, задержаны пять человек, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Несанкционированная акция прошла на Пушкинской площади в Москве. По данным правоохранителей, участие в ней приняли те, кто должен был соблюдать режим самоизоляции по местам проживаний из-за коронавируса.

«Несмотря на это, они проследовали на Пушкинскую площадь, где принимали участие в массовой акции, тем самым нарушив постановление главного государственного санитарного врача Москвы, а также санитарно-эпидемиологические правила», - говорится в сообщении.

В связи с этим в ГУ МВД России по Москве завели уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По нему и были проведены обыски. В результате по подозрению в совершении преступления были задержаны пять человек.

Следователи обратились в Тверской районный суд Москвы с ходатайствами об избрании меры пресечения в отношении указанных лиц. Расследование продолжается.