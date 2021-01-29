РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. В медико-санитарной части АО «Метровагонмаш» завершается вакцинация от коронавируса сотрудников предприятия, из более чем 4 тысяч работников «Метровагонмаша» на прививку записались 190 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Мытищи.

По словам врача-терапевта Центра здоровья на базе поликлиники №2 Сергея Лоикова, для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация более 50% сотрудников предприятия. Однако многие мытищинцы, работающие на заводе, уже привиты по месту жительства, часть заводчан уже переболела и имеет антитела к новой коронавирусной инфекции, поэтому не нуждается в вакцинации.

Мобильная вакцинация идет полным ходом, и желающих сделать прививку от Covid-19 очень много. Однако не все из них смогут поставить вакцину. Вчера по медицинским показаниям в прививке было отказано примерно 40 заводчанам: кто-то забыл необходимые документы – полис ОМС и паспорт, кто-то заболел.

«При любых временных противопоказаниях – при обострении хронических заболеваний, при кашле, насморке, температуре, мы рекомендуем повторно обратиться через 2-4 недели после выздоровления. Несмотря на то, что вакцина «Спутник V» подходит даже пожилым людям, мы не ставим ее тем, у которых в анамнезе есть аллергическое заболевание. Вчера медотвод получили около 10 аллергиков», - сказал Лоиков.

Медики напоминают: те, кому не удалось поставить прививку, могут обратиться в один из четырех стационарных пунктов вакцинации. Они расположены в поликлиниках №2, №3, №5 и №6. Или прийти в мобильный пункт, который будет работать в ближайшую субботу у ТЦ «Весна».

Решение о проведении прививочной кампании на предприятиях было принято в ходе онлайн-встречи с предприятиями округа, проведенной по поручению губернатора области Андрея Воробьева. Заинтересованность проявили около 20 мытищинских предприятий: АО «Метровагонмаш», АО «ММЗ», АО «ОКБ КП», ООО «Групп Атлантик Теплолюкс», ГК «ССТ», ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», АО «Водоканал-Мытищи», АО «Мытищинская теплосеть» и другие.

Евгений Даниленко Евгений Даниленко Евгений Даниленко 1 из 3

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29 ЯНВАРЯ

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