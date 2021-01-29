РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 янв. В Домодедове в феврале пройдет прием населения членами Общественной палаты округа, соответствующий график опубликован на сайте администрации муниципалитета.

«Обратиться в общественную палату жители могут по вопросам благоустройства, экологии, транспорта, ЖКХ и другим интересующим проблемам», - говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: Домодедово, улица Каширское шоссе, дом №70. Телефон: 8 (496) 794-18-66.

График опубликован в приложении на сайте администрации.