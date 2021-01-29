РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 янв. В пятницу в Волгоградской школе №55 «Долина знаний» учитель начальных классов Котельниковской средней школы №2 Павел Сысуев прошел второе испытание конкурса «Учитель года России–2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Урок по теме «Здоровый образ жизни» Сысуев провел в 3Г классе. Жюри по итогам проведения урока оценит корректность и глубину понимания предметного содержания, методическую и психолого-педагогическую грамотность при проведении занятия и поддержку учебной мотивации», - говорится в сообщении.

Немаловажными критериями оценки станут творческий и современный подход к решению профессиональных задач, коммуникативная и речевая культура, целеполагание, результативность.