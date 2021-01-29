РИАМО - 29 янв. 11-летний ребенок поступил в Коломенскую больницу с болями в животе и рвотой, врачи обнаружили у него четыре магнита в тонкой кишке, пациента удалось спасти, говорится у сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской обаласти

Магниты находились в разных петлях и склеились между собой, вызвав перфорацию стенок кишки и острую кишечную непроходимость.

«В ходе операции мы извлекли инородные тела, ушили перфорационные отверстия и устранили кишечную непроходимость. В практике коломенских хирургов это уже четвертый случай, когда приходится извлекать из детей слипшиеся магниты», - сказал детский хирург Коломенской больницы Дмитрий Матюшенко.

Он добавил, что если ребенок проглотил один шарик – это не так опасно, но если их два и более, они сцепляются между собой и вызывают повреждение стенки кишки, кишечную непроходимость, перитонит.

Послеоперационный период протекал без осложнений и ребенок уже выписан из больницы под амбулаторное наблюдение хирурга из поликлиники.

Неодимовые магниты известны своей мощностью притяжения. В частности, из них состоит так называемый неокуб. Именно с ним и играл 11-летний мальчик.