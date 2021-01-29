РИАМО - 29 янв. Морозы ожидаются в столице в начале февраля, может похолодать до минус 14 градусов, температура будет соответствовать норме, сообщается на сайте «Метеоновости».

Уже в последние дни января, на выходных, похолодает. Температура составит минус 7 - минус 2 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы, ожидаются снег и ветер с порывами в 12-15 метров в секунду.

«Первого февраля с распространением в центр России антициклона с востока атмосферное давление начнет расти, небольшой снег покружит лишь местами, а температура понизится ночью до минус 5 - минус 10, днем составит от 2 до 7 мороза», — говорится в сообщении.

Температура 1 февраля еще будет превышать норму на 4 градуса.

Второго февраля похолодание продолжится. К середине следующей недели ночью подморозит до минус 14 - минус 9 градусов, днем — до минус 12 - минус 7 градусов. Температура будет соответствовать норме.

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