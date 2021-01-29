РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Жители Люберец старше 14 лет могут принять участие в фотоконкурсе «Ветер странствий», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Организатором конкурса выступает государственный Дарвиновский музей.

«Номинации конкурса: «Красота природы» — пейзажи, изображение природы. На фото могут присутствовать люди или животные, но главным героем фото должна оставаться природа. «Города мира» – главный элемент кадра — архитектура, уличная скульптура, стрит-арт в городском ландшафте. «Мир в лицах» — портреты людей из разных стран мира в их естественном окружении. «Путешествия на грани человеческих возможностей» — фотографии из экстремальных путешествий», - говорится в сообщении.

Также можно представить динамические кадры, где видны опасность, напряжение, сложность ситуации, преодоление препятствий. «Путешественник» — в центре кадра человек, узнающий мир. «Атрибуты путешествий» — снаряжение, вещи, необходимые любому туристу для того, чтобы сделать его жизнь более комфортной. «Кулинарная книга мира» — в центре кадра блюда из национальной кухни разных стран мира.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму по ссылке и загрузить в нее фотографии до 1 апреля 2021 года.

Победители и финалисты конкурса получат дипломы.