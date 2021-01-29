РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. В подмосковных Люберцах 30 января пройдет оздоровительная программа «Искусство защищать», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 30 января, культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на оздоровительную программу «Искусство защищать». Начало в 14:00», - говорится в сообщении.

Мероприятие проведет руководитель студии «Олимп» Денис Иванов. Вход пройдет по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом №30.