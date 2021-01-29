РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов Балашихи Светланой Танановой, Вячеславом Крыловым, Евгением Николаевым, членом Общественной палаты Александром Долговым в ходе рабочего визита в микрорайон Северный проверили благоустройство площадки ТБО, ее огородили забором и смонтировали над баками навесы, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Данная площадка является единственным местом для сбора твердых бытовых отходов в микрорайоне. По словам Танановой, раньше площадка была не благоустроена, мусор разлетался при малейшем ветре, а при содействии администрации округа вопрос был решен. Она отметила, что сейчас прорабатывают вопрос по установке рядом бункера для крупногабаритного мусора, о чем просят жители, но для этого необходимо заасфальтировать небольшой участок.

«Северный – компактный микрорайон. Площадка находится рядом с главной дорогой, в отдалении от жилых домов, горожане идут на общественный транспорт и заносят свои пакеты. И спецтранспорт не проезжает через внутридворовые проезды, а выгружает контейнеры в одном месте. По-моему, это лучше, чем бак возле каждого подъезда», - сказал Ефимов.

В настоящий момент площадку огородили забором и смонтировали над баками навесы.

Ефимов попросил городских депутатов связаться с местной управляющей компанией и обратить ее внимание на регулярную уборку территории площадки ТБО, в том числе для прочистки дорожек к бакам для удобного подхода жителей.