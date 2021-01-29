РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. В городском округе Мытищи наградили 30 победителей конкурса детских экологических и природоохранных проектов «ЭкоПодмосковье 2020», сообщается на сайте администрации горокруга.

В этом году победителями стали 280 проектов. Всего планировалось 36 победителей в разных номинациях, но организаторы конкурса решили в порядке исключения поздравить больше авторов. Из Мытищ лучшими оказались 30 экопроектов. Все дети получили подарки, призы, грамоты.

«Среди участников - дети из более чем 3 тысяч образовательных учреждений Московской области, 64 муниципалитетов, всего более 10 тысяч детей. На конкурс было подано 5,5 тысячи проектов. Из них поделки, экоплакаты, рисунки, фото и видеозарисовки на тему красоты природы Подмосковья, экологии», - сказал председатель комиссии по экологии и природопользованию общественной палаты Илья Ермаков.

Детский конкурс «Экологических проектов» зародился в городском округе Мытищи, где на протяжении нескольких лет проводился силами общественной палаты совместно с контрольным управлением. Ежегодно конкурс проходил с начала учебного года и завершался масштабными экологическими мероприятиями в преддверии нового года – «ЭкоЕлка». В 2020 году в условиях пандемии конкурс проходил в режиме онлайн, что позволило его масштабировать на все Подмосковье.