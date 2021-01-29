РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. За 2020 год сотрудники библиотек городского округа Люберцы выдали читателям более 430 тысяч книг, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы всего 16 библиотек, из них две детские, остальные - семейные. За 2020 год их посетили почти 179,4 тысячи читателей. Книжный фонд всех библиотек муниципалитета составляет более 523 тысяч единиц. За год читателям выдали около 431,4 тысячи книг», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что библиотеки являются популярными центрами культуры, в них проводятся мероприятия, которые посещают горожане разного возраста. Всего в 2020 году в библиотеках городского округа Люберцы провели 7374 мероприятия.

«Популярными у люберчан в 2020 году были как произведения классиков, так и современных писателей. Например, Гузель Яхина и ее дебютный роман «Зулейха открывает глаза», сказки Александра Пушкина, серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, Дина Рубина и ее трилогия «Наполеонов обоз», произведения Виталия Бианки», - добавил Ружицкий.