РИАМО - 29 янв. До 1:00 31 января в Москве и области был продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской и Брянской областей.

30 января в Московском регионе сохранится облачная погода, прогнозируется гололедица, а также небольшой снег. Температура ночью составит от минус 5 до минус 3 градусов, а днем – от минус 4 до минус 2.

31 января ожидаются снег и гололедица. Облачная погода сохранится. Ночью столбики термометров опустятся до минус 5 - минус 3 градусов, а днем температура будет будет варьироваться от минус 1 до минус 3 градусов.