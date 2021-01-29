РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Более 33 гектаров областной земли передали городскому округу Люберцы для обеспечения многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Первый в 2021 году земельный массив передан из собственности Московской области в муниципальную собственность городского округа Люберцы для последующего обеспечения земельными участками многодетных семей округа», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, совместно с администрацией Люберец и при содействии администрации Воскресенска был подобран земельный участок площадью 33 гектара в деревне Муромцево на территории городского округа Воскресенск для оформления и последующей передачи люберецким семьям с тремя и более детьми.

Она добавила, что, по данным администрации, переданные 33 гектара земли позволят обеспечить земельными участками более 240 многодетных семей Люберец.

Заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что обеспечение многодетных семей Подмосковья землей - это одна из актуальных задач, которая стоит перед муниципальными образованиями и правительством Московской области.

«Не секрет, что примерно половина муниципальных образований Подмосковья имеют дефицит земель, из-за чего обеспечение бесплатными земельными участками семей с тремя и более детьми идет медленно. Правительство Московской области не первый год ведет работу по подбору земельных участков из собственности Московской области для оказания помощи муниципалитетам, где существует потребность в земельных участках», - подчеркнул Разин.

Он отметил, что в последние годы подбор участков идет ударными темпами - в 2020 году передали в 10 городских округов почти 370 гектаров областной земли. Это участки, которые помогут обеспечить более 2,5 тысячи многодетных семей региона.

По его словам, сейчас переданы еще 33 гектара земли, проработка которой началась в 2020 году, для последующего предоставления многодетным семьям городского округа Люберцы.

«На этот год у нас также большие планы по передаче земельных участков для многодетных семей региона», - сказал Разин.