РИАМО - 29 янв. Теперь еще больше жителей Подмосковья смогут получить высококвалифицированную медпомощь в госпитале «Лапино» в Одинцовском округе, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер открыли инфекционный центр «Лапино-4», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В церемонии открытия также приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов, замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев и гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Благодаря партнерству с министерством обороны за очень короткое время вы открываете новый современный комплекс. Вы обладаете талантом, ваша команда всегда отвечает самым высоким требованиям профессионализма. Желаю, чтобы наши проекты в Московской области - и инвестиционные, и государственные - развивались, и создавали более высокое качество жизни», — сказал Воробьев Курцеру.

Губернатор также поблагодарил врачей.

«Это мощная команда, в разных уголках Подмосковья она делала и делает большое дело», — подчеркнул Воробьев.

Специализация центра

В центре будут лечить пациентов с хирургической патологией, осложненной коронавирусом, оказывать услуги по родовспоможению. Там также создали отделение компьютерной томографии. В двухэтажном корпусе находится стационар на 100 коек, в том числе 12 реанимационных, которые оснащены по последнему слову техники. Во всех палатах есть подача кислорода.

Лечиться в центре можно будет также по программам ДМС и ОМС – на бесплатной основе.

«Если бы мне кто-нибудь еще год назад сказал, что мы будем присутствовать при открытии инфекционного корпуса, в котором будет все - и родильные залы, и операционные, и огромные реанимации, оснащенные новейшим оборудованием, – я бы не поверил. Но вот прошел месяц, как началось строительство, а завтра новый корпус уже примет первого пациента», — отметил Курцер.

Развитие медпомощи

В инфекционном центре создали около 130 рабочих мест. «Лапино-4» позволит хирургическому корпусу «Лапино-2» вернуться к оказанию медицинской помощи по своему основному профилю - онкология. Ранее «Лапино-2» было переведено на прием зараженных коронавирусом.

«Лапино» входит в группу компаний «Мать и дитя», включающей 42 медучреждения в 25 регионах. В 2020 году в госпитале прошли лечение около 10 тысяч жителей Подмосковья, из них четверть – по ОМС.