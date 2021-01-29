РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. Жители городского округа Мытищи могут сделать прививку от коронавирусной инфекции в четырех поликлиниках, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Вакцинация против коронавируса состоит из двух этапов. Через 21 день после ввода первой дозы вакцины необходимо снова прийти в поликлинику.

«Сейчас в Мытищах проходит самая активная фаза прививочной кампании против коронавируса. Все желающие смогут привиться в четырех стационарных пунктах вакцинации, организованных МГКБ. При желании привиться вам необходимо обратиться в регистратуру, к участковому терапевту или фельдшеру», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что для записи понадобятся: паспорт, полис ОМС. Привиться можно в поликлинике №2 (улица Юбилейная, 26), кабинет № 112. Время работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 14:00. Телефон для справок: 8 (495) 926-76-93.

В поликлинике №5 (улица Веры Волошиной, 54), кабинет № 124. Время работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 14:00. Телефон для справок: 8 (495) 582-06-83. В поликлинике №3, (улица Силикатная, 31Б), кабинет № 317. Время работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 14:00. Телефон для справок: 8 (495) 586-27-43.

В поселке Пироговский вакцинация проводится в поликлинике №6. (улица Советская, 2), кабинет № 201. Время работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 14:00. Телефон для справок: 8 (498) 658-60-93.

«Со среды запустили рассылку sms-уведомлений для тех, кто уже сделал первую прививку от Covid-19. Сообщение будет приходить за три дня до даты второго этапа вакцинации, вне зависимости от того, где была сделана первая прививка – в поликлинике, ТЦ или мобильном ФАПе», - отметил Азаров.

Он добавил, что удобные пункты вакцинации размещены на карте.

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