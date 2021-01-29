РИАМО – 29 янв. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что переломный момент в борьбе с пандемией коронавируса придется на февраль-март, сообщает РИА Новости.
«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», - сказал глава ведомства.
Мурашко обратил внимание на то, что для россиян еще высока вероятность заразиться коронавирусом. Чтобы минимизировать риск, нужно носить в общественных местах маски, а также соблюдать социальную дистанцию.
За последние сутки в России выявили 19 238 случаев коронавируса, выздоровели 26 204 человека.
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Текстовая трансляция
29 ЯНВАРЯ
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